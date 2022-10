Alemanha limitará contas de eletricidade ao tributar produtores – Reuters – CMIO

A Alemanha planeja limitar os preços da eletricidade para residências e indústrias para ajudá-los a lidar com o aumento dos preços da energia, reduzindo os lucros de alguns produtores, informou a Reuters na quarta-feira, citando um documento preliminar do Ministério da Economia.

As empresas de energia europeias tiveram lucros recordes este ano devido ao aumento dos preços da energia em todo o continente.

O esquema proposto seria financiado por um pacote de ajuda de € 200 bilhões (US$ 196 bilhões) para famílias e empresas para lidar com a crise do custo de vida, que o governo alemão anunciou no mês passado, e em parte pelo novo imposto sobre lucros.

A minuta do plano, que deve ser apresentada pelo governo em 18 de novembro, não indica quanto virá do pacote estadual e quanto do imposto sobre o lucro para financiar o preço-teto.

De acordo com o documento, o imposto sobre lucros inesperados poderia reduzir em 90% os lucros que as empresas geradoras de energia obtêm acima de seus custos de produção. A taxa ainda contabilizaria os custos básicos das empresas, dependendo do tipo de eletricidade, e não incluiria a energia gerada a partir de gás, carvão e biometano devido aos maiores custos de produção.

O limite seria baseado no consumo anual anterior de eletricidade e o esquema seria semelhante ao limite do preço do gás. Em um esforço para conter o aumento das contas de energia, a maior economia da Europa recentemente introduziu medidas semelhantes para limitar os preços do gás, rejeitando planos anteriores de impor um imposto sobre o gás aos consumidores.

Embora as instalações de armazenamento de gás da Alemanha estejam 95% cheias na segunda-feira, seu operador de rede alertou que mesmo isso pode não ser suficiente para sobreviver ao inverno. No início deste mês, o chefe da Agência Federal de Redes, Klaus Muller, disse que uma economia significativa de energia será necessária para evitar o racionamento de emergência no inverno e pediu que o consumo seja reduzido em pelo menos 20%.

