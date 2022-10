Iene japonês cai — CMIO

O iene japonês atingiu sua taxa de câmbio mais fraca em relação ao dólar americano desde 1990 na quinta-feira, caindo para 150 ienes por dólar.

O índice de ações Nikkei 225 também caiu, perdendo quase 1% durante as negociações da manhã, para 27.006,96 pontos. O índice Topix caiu 0,51%, para 1.895,41.

O ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, ameaçou intervir e prometeu tomar “passos apropriados” contra a volatilidade do mercado cambial.

O iene caiu anteriormente em junho, quando atingiu 132 em relação ao dólar, o nível mais fraco em 20 anos.

Analistas dizem que a depreciação da moeda japonesa decorre da relutância do banco central em apertar a política monetária em um momento em que o Federal Reserve dos EUA, juntamente com muitos outros reguladores, está elevando as taxas para domar a inflação crescente.

A atual taxa de juros básica do Japão é de 0%. O Banco do Japão descartou na quarta-feira um aumento da taxa para evitar um maior enfraquecimento da moeda. Os formuladores de políticas enfatizaram a necessidade de proteger a economia do aumento dos riscos no exterior. Uma reunião do Banco do Japão está marcada para a próxima semana.

