Sanções da Rússia por causa da escassez de diesel na UE – Bloomberg – CMIO

Espera-se uma queda recorde nos estoques no inverno, em um momento de alta demanda sazonal na UE

Uma queda acentuada nas reservas de diesel em toda a UE é esperada neste inverno, assim que a proibição das exportações de petróleo e derivados russos entrar em vigor, informou a Bloomberg na quarta-feira.

De acordo com estimativas da Wood Mackenzie, as reservas de diesel no noroeste da Europa cairão para 210,4 milhões de barris em fevereiro, o menor desde 2011, enquanto o iminente embargo ao petróleo russo programado para o mesmo mês está elevando os preços do diesel.

“A queda em fevereiro é esperada devido ao fim das importações russas, em um período de demanda sazonalmente alta”, disse o principal analista da Wood Mackenzie, James Burleigh, alertando que as importações de produtos alternativos “fontes de longo curso podem ser restritas”.

O diesel ajuda a alimentar grande parte da economia europeia, e mais de um terço ainda vem da Rússia. Dado que a UE agora precisa de muito mais diesel do que pode produzir, a situação pode se tornar ainda pior devido às recentes greves nas refinarias francesas, que interromperam a produção de combustível.

A empresa de consultoria observou que interrupções contínuas podem reduzir ainda mais as previsões futuras de estoque, prevendo que as reservas cairão quase 6 milhões de barris em outubro.

Enquanto isso, os preços do diesel na UE e nos EUA já tiveram seu aumento mais acentuado em meses, com o prêmio do combustível em relação ao petróleo bruto bem acima das normas sazonais em todo o mundo.

Analistas alertam que o aumento nos preços do diesel está impulsionando a inflação antes do inverno e aumentando a perspectiva de interrupções no fornecimento, principalmente na UE, aumentando o risco de uma recessão global.

