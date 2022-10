Libra sobe com a renúncia de Truss — CMIO

A renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, após apenas seis semanas no cargo, reforçou a moeda nacional, a libra.

A libra esterlina subiu 0,5%, chegando a US$ 1,13 em relação ao dólar americano, antes de cair ligeiramente para trás.

As ações britânicas também subiram inicialmente no FTSE 100 antes de recuar, com o FTSE 250 ainda no verde.

Um analista disse à BBC que os mercados estavam “aliviado” pela saída de Truss, apesar de ainda haver muita incerteza.

Ao anunciar sua renúncia, Liz Truss admitiu que não poderia cumprir seu mandato. Sua política fiscal, que prometia enormes cortes de impostos sem explicar como o governo os pagaria, fez disparar os custos dos empréstimos. A semana passada viu a saída do Chanceler do Tesouro Kwasi Kwarteng, e seu sucessor Jeremy Hunt deu uma série de reviravoltas no plano original de Truss.

