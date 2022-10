Bilionário vende jato particular para escapar de ativistas climáticos — CMIO

O terceiro homem mais rico do mundo está farto de ter suas viagens rastreadas por causa da pegada de carbono

Bernard Arnault, proprietário da marca de artigos de luxo Louis Vuitton, disse à Rádio Classique francesa na segunda-feira que vendeu seu jato particular.

“De fato… o grupo [Moët Hennessy Louis Vuitton or LVMH] tinha um avião e nós o vendemos. O resultado agora é que ninguém pode ver para onde vou porque agora alugo aviões”, disse Arnault à mídia.

A medida ocorreu depois que o Twitter foi inundado com contas como ‘i_fly_Bernard’ e ‘laviondebernard’, que rastreavam a aeronave particular de Arnault e relatavam sua pegada de carbono ou a poluição atmosférica que causava.

O avião, um Bombardier Global 7500 fabricado no Canadá, é supostamente o maior jato executivo atualmente no mercado. Segundo a Reuters, o preço de um novo Bombardier 7500 começou em US$ 73 milhões em 2019. Alugar um custa cerca de US$ 10.650 por hora, segundo o site da Paramount Business Jet. Relatos da mídia afirmam que Arnault usava seu jato com bastante frequência. Um relatório de 2019 da Forbes afirmou que ele viajava no avião particular pelo menos uma vez por mês.













O filho de Arnault, Antoine Arnault, disse na mesma entrevista de rádio que fazer com que outras pessoas saibam onde o jato da empresa está localizado não é apenas inconveniente, mas também ruim para os negócios.

“Não é muito bom que nossos concorrentes possam saber onde estamos a qualquer momento. Isso pode dar ideias, também pode dar pistas de leads”, afirmou.

O patrimônio líquido de Arnault é de aproximadamente US$ 134 bilhões, o que o torna o terceiro homem mais rico do mundo depois de Jeff Bezos, da Amazon, e Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Musk também tem vários ‘seguidores’ no Twitter que rastreiam e examinam suas viagens. No ano passado, um estudante dos EUA criou a conta no Twitter ‘ElonJet’ para rastrear a aeronave particular de Musk usando informações de tráfego aéreo publicamente disponíveis. O empresário ofereceu ao adolescente US$ 5.000 para encerrar a conta. Em vez disso, o jovem exigiu US$ 50.000, aos quais Musk não respondeu.

