A safra deste ano já ultrapassou 147 milhões de toneladas, disse o Ministério da Agricultura do país

A colheita de grãos da Rússia este ano já estabeleceu um novo recorde, disse o Ministério da Agricultura do país na quarta-feira em seu canal oficial do Telegram.

“Até o momento, 147,5 milhões de toneladas em peso de bunker foram colhidas, com colheita ainda em andamento”, anunciou o ministério.

O ministro da Agricultura da Rússia, Dmitry Patrushev, confirmou mais tarde o número em uma reunião de equipe do ministério.

“Esperamos colher no máximo 150 milhões de toneladas. Claro, isso é um sucesso absoluto para nossos agricultores e para a indústria agrícola russa como um todo”, afirmou.

O recorde anterior havia sido estabelecido em 2017, quando o país colheu 135,5 milhões de toneladas de grãos, incluindo 86 milhões de toneladas de trigo.

Este ano, a colheita de trigo deve chegar a 100 milhões de toneladas.

Patrushev disse recentemente que os territórios recém-integrados da Rússia, as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, e as regiões de Kherson e Zaporozhye, adicionariam cerca de 5 milhões de toneladas de grãos por ano à safra geral da Rússia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Paquistão quer garantir acordo russo de grãos

A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, seguido pelo Canadá e pelos EUA. O país já entregou cerca de 8,3 milhões de toneladas de grãos ao mercado externo no ano agrícola de 2022, que começou em 1º de junho. Espera exportar cerca de 50 milhões de toneladas no total até 30 de julho de 2023.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT