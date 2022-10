Irã se tornará o maior comprador de grãos russos, espera o enviado – CMIO

O país aumentou acentuadamente as importações depois que as secas prejudicaram a produção doméstica

O Irã está aumentando as compras de grãos russos em uma tentativa de se tornar o principal importador russo do produto, disse o embaixador do país na Rússia, Kazem Jalali, nesta sexta-feira.

“Nós provemos [our people] com grãos russos – isso não era o caso no passado. Desde 2021, o processo de aquisição de grãos está mudando dentro do Irã. No ano passado, acredito, ficamos em segundo lugar em nossas compras da Rússia. No próximo ano seremos, eu acho, o número um”, disse. disse o diplomata no fórum Made in Russia.

Teerã tornou-se fortemente dependente das importações de grãos nos últimos anos. De acordo com a União de Grãos do país, será necessário importar pelo menos sete milhões de toneladas de trigo no ano até março de 2023, marcando um segundo ano de altas importações após uma seca que interrompeu a produção doméstica.

No ano passado, o país importou 16,5 milhões de toneladas de grãos, com o trigo representando cerca de metade do volume total, mostraram dados da Organização Marítima e de Portos do Irã.

A declaração do embaixador iraniano ocorre em meio a uma nova safra recorde de grãos na Rússia. Este ano os rendimentos ultrapassaram 147 milhões de toneladas, enquanto os volumes de trigo estão prestes a chegar a 100 milhões de toneladas, segundo o Ministério da Agricultura do país. Espera-se que no ano agrícola 2022-2023 o país exporte cerca de 50 milhões de toneladas de grãos, incluindo 39,5 milhões de toneladas de trigo.

A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, seguido pelo Canadá e pelos EUA. No ano agrícola 2021-2022, a Rússia entregou 38,1 milhões de toneladas de grãos, incluindo 30,7 toneladas de trigo, principalmente para o Egito, Turquia e países do sul da Ásia, e se tornou o maior exportador de grãos do mundo, segundo o ministro do Comércio do país, Maksim Reshetnikov.

