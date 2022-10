Ucrânia confisca navios de carga russos — CMIO

A medida segue uma decisão da UE de explorar a possibilidade de usar ativos russos congelados para beneficiar Kiev

Autoridades em Kiev entregaram nove navios pertencentes a russos a uma empresa ucraniana, anunciaram no sábado.

Os navios entraram nos portos ucranianos no final de 2021 e início de 2022 e, segundo a agência, estavam transportando carga. Eles foram então “preso” e transferido para o ARMA, órgão governamental de busca e gestão de ativos.

“As receitas recebidas da gestão dos navios irão para o orçamento do Estado da Ucrânia. O custo total dos navios é superior a UAH 532 milhões (quase US$ 14,5 milhões)”, disse o Gabinete do Procurador-Geral em uma mensagem em seu canal Telegram.

Em agosto, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, anunciou que Kiev havia confiscado US$ 765 milhões em ativos russos em território ucraniano e iria apreender mais ativos pertencentes ao Estado russo e usar os recursos para a defesa e reconstrução da Ucrânia.













Na sexta-feira, a UE disse que estudaria maneiras de usar os € 300 bilhões (US$ 292 bilhões) em ativos russos que congelou como parte das sanções contra Moscou para financiar a Ucrânia.

Após uma cúpula em Bruxelas, o chanceler austríaco Karl Nehammer destacou que qualquer decisão de transferir ativos russos para ajudar a Ucrânia teria que ser tomada em tribunal, já que a Europa estava comprometida com o estado de direito.

Moscou condenou repetidamente a apreensão de seus bens por nações ocidentais e a descreveu como roubo.

