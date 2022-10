Elon Musk perdeu mais de US $ 100 bilhões em um ano – Forbes – CMIO

O homem mais rico do mundo perdeu um terço de sua riqueza desde novembro de 2021

O CEO da Tesla, Elon Musk, perdeu mais de US$ 100 bilhões em menos de um ano, informou a revista Forbes na sexta-feira.

A fortuna de Musk caiu quase 35%, de US$ 320,3 bilhões em 4 de novembro do ano passado para US$ 209,4 bilhões na quinta-feira, principalmente devido a uma forte queda no preço das ações da Tesla, explicou a Forbes, citando seus cálculos. Somente neste mês, a fortuna de Musk caiu US$ 28 bilhões, acrescentou a revista.

“Ele vende carros de alto preço, então uma recessão não será boa para o seu negócio.” Matt Maley, estrategista-chefe de mercado da consultoria de investimentos Miller Tabak + Co., em um e-mail para a revista.

Os planos controversos de Musk de comprar o Twitter e vender ações da Tesla para fazer isso estão afastando os investidores, que acreditam que ele está agindo de forma irresponsável e pagando demais, acrescenta a Forbes.

Não se preocupe, porém, ele ainda é a pessoa mais rica do mundo.

