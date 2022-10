Indonésia se oferece para organizar encontro entre Putin e Biden à margem da cúpula do G20

“A Indonésia ficaria muito feliz em fazer isso [organizar a reunião]. E já fizemos isso anteriormente. Por exemplo, durante o conflito no Camboja, a Indonésia sediou em Jacarta reuniões informais para os líderes do Vietnã e do Camboja, que estavam em disputa. Eles começaram com alguns coquetéis, e as coisas foram se desenvolvendo. Não prometemos que isso vai resolver imediatamente alguma coisa, mas simplesmente conversar um com o outro pode ajudar no andamento das discussões”, disse o embaixador, quando questionado se seria possível organizar uma reunião.