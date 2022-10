EUA podem encerrar ajuda à Ucrânia após meio de mandato – Axios – CMIO

O governo Biden diz que continuará trabalhando com o Congresso para apoiar Kiev, independentemente do resultado da votação de novembro

A ampla assistência prestada por Washington à Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia pode ser cortada se o Partido Republicano assumir o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em 8 de novembro, informou a Axios.

Mesmo os críticos mais severos de Vladimir Putin entre os republicanos agora reconhecem que houve uma “uma mudança perceptível para longe do que antes era um amplo consenso bipartidário” sobre o fornecimento de ajuda a Kiev, informou o veículo na quarta-feira.

Citou o líder da minoria da Câmara, Kevin McCarthy, que disse ao Punchbowl News no início desta semana: “Acho que as pessoas vão estar em recessão e não vão passar um cheque em branco para a Ucrânia. Eles simplesmente não vão fazer isso.” A Ucrânia pode ser importante, mas não pode ser a única coisa na agenda do governo dos EUA, insistiu.

O congressista republicano Don Bacon também disse que “percebeu” um declínio no apoio à Ucrânia. “Você vê isso um pouco nas mídias sociais, você vê com alguns de nossos membros” ele disse.













A colega de Bacon, Kelly Armstrong, disse à Axios que a mudança de humor provavelmente foi resultado do feedback que os legisladores vinham recebendo de seus eleitores. “Quando as pessoas estão vendo um aumento de 13% nos preços dos supermercados; energia, contas de serviços públicos dobrando… se você é uma comunidade fronteiriça e está sendo invadida por migrantes e fentanil, a Ucrânia é a coisa mais distante da sua mente”, ele apontou.

O site também citou um republicano sênior da Câmara, que afirmou que “depois dos US$ 40 bilhões [in aid package in May]havia muitos republicanos dizendo: ‘Esta é a última vez que vou apoiar o financiamento da Ucrânia.’”

Em um comentário ao Axios, o congressista Jim Banks, que preside o Comitê de Estudos Republicanos (RSC), destacou que seu partido vai se concentrar em questões domésticas após as eleições de meio de mandato. “A RSC acredita que você não pode liderar no exterior quando está tão fraco em casa. Nossa agenda do Partido Republicano na nova maioria precisa proteger nossa própria fronteira e colocar a América de volta em pé, abordando os custos de energia e a inflação ”. ele explicou.













Solicitada a comentar as declarações de McCarthy, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, insistiu que o governo Biden “continuar a trabalhar com o Congresso, como temos feito nos últimos meses, nesses esforços e apoiar a Ucrânia o tempo que for necessário”. Jean-Pierre lembrou que este era um “compromisso” que Joe Biden fez ao presidente ucraniano Vladimir Zelensky.

Assessores da Casa Branca disseram ao Politico na quarta-feira que o governo Biden não havia alertado Kiev sobre a possibilidade de a ajuda dos EUA chegar ao fim no caso de os republicanos assumirem o controle de pelo menos uma câmara do Congresso após a eleição. No entanto, as autoridades em Kiev estão cientes de que isso pode acontecer, disseram.

Os EUA têm sido o maior apoiador de Kiev desde o início de seu conflito com a Rússia no final de fevereiro, fornecendo a Kiev mais de US$ 16,8 bilhões em ajuda militar, incluindo equipamentos sofisticados como lançadores de foguetes múltiplos HIMARS, obuses M777 e drones de combate.

Moscou vem condenando essas entregas de armas, dizendo que elas apenas prolongam os combates e aumentam o risco de um confronto direto entre a Rússia e a Otan.