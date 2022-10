Reino Unido deve evitar escalada com Rússia após incidente com caça Su-27, apela deputado

O parlamentar ressaltou que aquilo que ocorreu no mar Negro “suscita receios”.

Anteriormente, o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, durante o seu discurso no Parlamento, disse que as aeronaves da Força Aérea Real (RAF, na sigla em inglês) tiveram que suspender o patrulhamento no mar Negro depois que um caça russo Su-27 disparou um míssil perto da aeronave de reconhecimento RC-135W Rivet Joint em 29 de setembro.