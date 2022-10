A reviravolta no mini-orçamento do Reino Unido significa o fim da economia de gotejamento – CMIO

A reversão do governo Truss marca o fim da política econômica radical do lado da oferta para o mundo

A ex-primeira-ministra britânica Liz Truss desembarcou em terríveis apuros políticos depois de apenas seis semanas no poder. Uma pesquisa do YouGov com membros conservadores, realizada pouco antes de ela anunciar sua renúncia na quinta-feira, descobriu que a maioria dos entrevistados acredita que o primeiro-ministro sitiado deveria de fato renunciar. Seu antecessor, Boris Johnson, estava no topo da lista de candidatos considerados adequados para substituí-la.

Truss venceu por pouco Rishi Sunak para assumir o cargo de Johnson. De acordo com a pesquisa YouGov, 55% dos entrevistados votariam em Sunak agora se tivessem a chance, enquanto apenas 25% ficariam com o atual chefe de governo. Ao todo, 55% disseram que ela deveria deixar o cargo, enquanto apenas 38% eram a favor de sua permanência. A maioria (63%) apontou o ex-PM Johnson como um substituto adequado, com 32% colocando-o como seu candidato preferido, seguido por Sunak com 23%.

Notavelmente, esta pesquisa foi feita um dia depois que o recém-empossado chefe do Tesouro do Reino Unido, Jeremy Hunt, deu uma reviravolta na maioria das políticas de miniorçamento propostas por Truss, que teriam visto enormes cortes de impostos. Isso mostra o quão ridículo foi aquele machado gigante para os cofres públicos e quão conseqüente toda essa jogada política foi para o governo de Truss, por exemplo, um desastre de proporções épicas.













Para resumir brevemente a situação, Truss prometeu reduzir impostos e isenções para empresas de energia de um imposto inesperado sem compensar isso adequadamente dentro do orçamento do estado. Isso teria causado um turbilhão de empréstimos governamentais e, sem surpresa, a libra esterlina despencou para seu valor mais baixo desde 1985 – uma indicação da confiança dos investidores na economia do país.

As insinuações pouco sofisticadas do lado da oferta da Truss foram acompanhadas por uma miríade de outras propostas igualmente ruidosas, inclusive no campo da política externa. Para não mergulhar neles, Truss substituiu o então Chanceler do Tesouro Kwasi Kwarteng, responsável pelo Tesouro do Reino Unido e que anunciou as propostas de miniorçamento, por Jeremy Hunt, que prontamente reverteu “quase tudo” das ideias de Truss.

O objetivo era acalmar os mercados financeiros na sequência da reação às desastrosas propostas de mini-orçamento. E embora pareça que isso foi mais eficaz para evitar uma crise da dívida pública e restaurar a credibilidade econômica do governo, o custo para o governo Truss, em termos de capital político, foi imenso. Isso se refletiu obviamente na pesquisa citada na abertura desta coluna e no fato de ela ter se desculpado publicamente por seus ‘erros’. O pedido de desculpas obviamente não foi suficiente, e Truss acabou se sentindo forçado a renunciar após meros 45 dias no cargo.













Além da situação obviamente embaraçosa que isso precipitou para os conservadores e seu governo no Reino Unido, acredito que essa situação também significa a ruína para o futuro da chamada economia de gotejamento. De fato, a ideia de que não há alternativa (ou ‘TINA’, como passou a ser carinhosamente chamada) à economia do lado da oferta foi criada, em parte, pelo Reino Unido sob a ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. Agora, é melhor que haja uma alternativa, ou os mercados responderão de maneira implacável.

Longe vão os dias de cortes de impostos sem qualquer premeditação. O típico ‘Como você vai pagar por isso?’ A réplica que é feita contra qualquer proposta modesta de conjuntos de segurança social se tornará o contra-ataque retórico normal contra tais cortes. E da mesma forma, os dias de imprimir dinheiro ilimitado do nada já se foram. As galinhas, como dizem, estão voltando para casa para o poleiro.

A forma como os mercados responderam ao mini-orçamento do primeiro-ministro Truss não é um caso isolado. Ele representa um ponto de virada onde chutar a lata proverbial no caminho não é mais sustentável. Essa estrada chegou a um beco sem saída. No Reino Unido, isso resultou na queda da moeda nacional, aumentando os custos dos empréstimos do governo, elevando os custos das hipotecas e forçando o Banco da Inglaterra a intervir para salvar os fundos de pensão.

Estamos falando de toda a subsistência das pessoas e do principal veículo para a construção de riqueza familiar, ou seja, a propriedade da casa, ameaçada como resultado de décadas de políticas econômicas irresponsáveis. Algo finalmente deu. A economia de gotejamento não existe mais. Descanse em paz, TINA.