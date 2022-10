PM do Reino Unido renuncia após 6 semanas no poder — CMIO

O líder do Partido Conservador perdeu o apoio dos deputados após um ‘mini-orçamento’ mal feito

A primeira-ministra britânica Liz Truss anunciou sua renúncia na quinta-feira, depois de ter passado apenas 45 dias no cargo. Ela se tornou a primeira-ministra com o mandato mais curto da história do Reino Unido.

A rápida queda de Truss segue uma série de erros políticos e a renúncia de vários membros de seu governo, incluindo a secretária do Interior, Suella Braverman, no início desta semana.

A pressão para que Truss renuncie de dentro de seu próprio partido conservador vem aumentando desde o mês passado.

Falando do lado de fora da 10 Downing Street, Truss disse que apresentou sua renúncia como líder do Partido Conservador ao rei Charles.

Ela reconheceu que não poderia “entregar o mandato” ela havia sido eleita no início de setembro, acrescentando que chegou ao poder em um momento de “grande instabilidade econômica e internacional.”

Truss também revelou que uma votação para determinar o novo líder do Partido Conservador e o novo chefe de governo do Reino Unido será realizada “na próxima semana.” Por enquanto, ela permanecerá como zeladora, acrescentou o primeiro-ministro cessante.

Com apenas 45 dias no cargo, Truss se tornou o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história do país. Anteriormente, George Canning mantinha essa distinção duvidosa, tendo permanecido no cargo por 119 dias antes de falecer em 1827.

As nuvens começaram a se acumular sobre Truss no final de setembro, apenas algumas semanas depois que ela chegou ao poder, com um mini-orçamento elaborado por ela e pelo então chanceler do Tesouro Kwasi Kwarteng enviando ondas de choque pelos mercados financeiros.

A libra atingiu uma baixa histórica em resposta aos grandes cortes de impostos anunciados pelo governo britânico, com Truss e Kwarteng forçados a dar uma reviravolta no plano de abolir a taxa máxima de imposto de renda de 45% sobre os mais ricos.













Em 14 de outubro, o primeiro-ministro britânico demitiu Kwarteng, substituindo-o pelo ex-chefe do Ministério das Relações Exteriores, Jeremy Hunt. No entanto, colegas conservadores a viam como co-responsável pelo controverso mini-orçamento, com pedidos de renúncia de Truss aumentando entre os conservadores.

O novo chanceler reduziu quase todo o desastroso mini-orçamento de Truss, incluindo o esquema que previa limitar as contas de energia por dois anos.

A posição do primeiro-ministro foi prejudicada ainda mais pelas cenas caóticas que se desenrolaram no Parlamento na quarta-feira durante a votação de uma moção trabalhista sobre fraturamento hidráulico. Parlamentares da oposição alegaram que parlamentares do Partido Conservador foram intimidados e fisicamente maltratados para seguir a linha de Liz Truss – um episódio que os ministros do governo negaram veementemente. Reagindo a essas alegações, o presidente da Câmara dos Comuns, Sir Lindsay Hoyle, disse que ordenou uma investigação.

Enquanto isso, aumentam as especulações sobre quem poderia substituir Truss em Downing Street. De acordo com uma pesquisa instantânea da YouGov Political Research, a maioria dos membros do Partido Conservador quer que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson volte ao poder, com pesos pesados ​​como o ex-chanceler do Tesouro Rishi Sunak, o secretário de Defesa Ben Wallace, o líder da Câmara dos Comuns Penny Mordaunt, o atual chanceler do Tesouro, Jeremy Hunt, todos nomeados como possíveis candidatos à liderança do partido.

Este último, porém, já deixou claro que não concorrerá a primeiro-ministro.

Enquanto isso, o líder do Partido Trabalhista de oposição, Sir Keir Starmer, convocou uma eleição geral imediata, argumentando que os conservadores mostraram que “não mais [have] um mandato para governar.”

Starmer passou a descrever as tribulações políticas dentro do partido conservador, que já viu dois primeiros-ministros renunciarem em 2022, um “porta giratória do caos.”

O líder trabalhista concluiu que os britânicos merecem mais do que isso.