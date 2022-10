UE sanciona Irã por ataques de drones na Ucrânia — CMIO

Bruxelas congelou os bens de generais iranianos e um fabricante de UAV, acusa de fornecer à Rússia drones kamikaze

A União Europeia adotou um novo conjunto de sanções contra autoridades iranianas e uma entidade por supostamente fornecer à Rússia drones ‘kamikaze’ que foram usados ​​contra as forças ucranianas nas últimas semanas. Tanto Moscou quanto Teerã negaram repetidamente as acusações.

Após três dias de negociações, a presidência tcheca do Conselho da UE disse na quinta-feira que as novas sanções anti-Irã foram aprovadas “em tempo recorde”. As medidas agora entraram oficialmente em vigor após serem publicadas no Jornal Oficial da UE, o registro legal do bloco para os regulamentos da UE.

As sanções congelarão os bens de três generais iranianos e da fabricante de drones Shahed Aviation Industries. A UE alega que eles são responsáveis ​​por entregar drones suicidas Shahed-136 à Rússia, que supostamente os renomeou como Geran-2 (Geranium-2). O bloco diz que também está preparado para “estender as sanções a mais quatro entidades iranianas que já figuram em uma lista de sanções anterior”.













Moscou, enquanto isso, sustentou que todas as armas usadas pelas tropas russas no campo de batalha na Ucrânia, incluindo os UAVs Geran-2, são de estoques domésticos e rejeitou repetidamente as acusações de autoridades americanas, europeias e ucranianas de usar drones fornecidos pelo Irã. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou que a Rússia adquiriu até 2.400 UAVs.

Teerã também negou entregar seus drones produzidos no país para a Rússia. O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ridicularizou o Ocidente por alegar que os drones iranianos são “perigosos” quando anteriormente havia descartado o programa UAV do país como um golpe de propaganda.

No mês passado, a Ucrânia cortou relações diplomáticas com o Irã devido ao suposto fornecimento de armas à Rússia. Enquanto isso, Washington acusou Teerã de violar os termos da resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2015 que impôs um embargo às exportações de armas iranianas.