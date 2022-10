Britânicos pulam refeições para economizar dinheiro – enquete – CMIO

As pessoas estão comendo de forma menos saudável e com menos frequência, de preferência com desconto, devido ao aumento do custo de vida

Milhões de lares britânicos estão sendo forçados a pular refeições ou comprar alimentos mais baratos devido ao aumento do custo de produtos básicos, disse um grupo de vigilância ao consumidor, citando uma nova pesquisa.

Mais de oito em cada 10 pessoas no Reino Unido (85%) estão mudando seus hábitos alimentares em resposta ao aumento do custo de vida. disse na quinta-feira. A forma mais popular de lidar com a inflação é buscar ofertas promocionais, que é o que mais da metade (55%) dos entrevistados relataram fazer.

Um total de 50% disseram que estavam mudando para produtos mais baratos que não compravam anteriormente. Cerca de um em cada cinco disse que começou a comprar mais alimentos congelados (18%) e prontos para micro-ondas (5%) para reduzir suas contas de supermercado, explicaram.

Dos que disseram estar em uma situação financeira muito difícil, quase todos (99%) disseram que estavam economizando dinheiro com comida de alguma forma, enquanto metade (50%) relatou pular algumas refeições. O mesmo ocorreu com mais de um quarto (26%) daqueles que descreveram sua situação financeira como “bem difícil,” e para 12% de todas as pessoas pesquisadas.













Quase metade (47%) dos que relataram viver confortavelmente disseram que também estavam tentando economizar algum dinheiro com comida.

A mudança de comportamento vem com possíveis ramificações para o bem-estar das pessoas. Quais? disse, com quase metade (46%) dos consumidores dizendo que achavam difícil comer de forma saudável, em comparação com o tempo antes da crise. A participação sobe para 78% entre aqueles que lutam financeiramente.

“O impacto devastador da crise do custo de vida está, de forma preocupante, levando milhões de pessoas a pular refeições ou lutar para colocar refeições saudáveis ​​na mesa”. disse Sue Davies, chefe de direitos do consumidor e política alimentar do grupo.

Ela pediu aos supermercados que vendam mais produtos nas faixas de orçamento que também sejam saudáveis ​​para ajudar aqueles em uma situação difícil.

O relatório foi baseado em uma pesquisa online realizada pela Yonder envolvendo 2.791 adultos do Reino Unido, cujos resultados foram ponderados para serem representativos nacionalmente.

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) no Reino Unido subiu 10,1% nos 12 meses até setembro, de acordo com o Office of National Statistics. O aumento dos preços dos alimentos deu a maior contribuição ascendente para a mudança desde o mês anterior, disse.