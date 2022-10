Em Bruxelas, Macron diz que venda de infraestrutura estratégica europeia para China 'foi um erro'

© AFP 2022 / John Thys O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, fala com o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, o presidente da França, Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis antes do segundo dia de uma cúpula de líderes da UE no Conselho Europeu Edifício em Bruxelas, 21 de outubro de 2022