Steve Bannon é condenado a 4 meses de prisão por desacato ao Congresso

Nesta sexta-feira (21), o ex-assessor do presidente Donald Trump, Steve Bannon, foi condenado a quatro meses de prisão por desafiar uma intimação da investigação do Congresso do motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, segundo a CNBC.

Ao impor a sentença, o juiz distrital dos EUA, Carl Nichols, também multou Bannon em US$ 6,500 (R$ 34 mil), entretanto, a mídia relata que tanto a pena de prisão quanto a multa ficaram abaixo da sentença recomendada pelos promotores federais. Além disso, o ex-assessor não terá que cumprir a sentença até que um recurso esperado seja apresentado.

Bannon foi considerado culpado em julho por duas acusações de desacato ao Congresso por não fornecer documentos ou testemunhos ao comitê da Câmara dos Deputados que investiga os ataques ao Capitólio.

© Foto / Divulgação / Twitter Eduardo Bolsonaro Eduardo Bolsonaro ao lado de Steve Bannon em Nova York Eduardo Bolsonaro ao lado de Steve Bannon em Nova York © Foto / Divulgação / Twitter Eduardo Bolsonaro

De acordo com o comitê, Bannon falou com Trump pelo menos duas vezes no dia anterior ao ataque, participou de uma reunião de planejamento em um hotel em Washington e disse em seu podcast de direita que “o inferno vai acontecer amanhã”.

A sentença de hoje (21) não acaba com os problemas legais do ex-assessor. Ele foi indiciado no estado de Nova York em setembro por acusações de lavagem de dinheiro e conspiração, com promotores acusando-o de enganar doadores dando dinheiro para ajudar a construir o prometido muro de Trump ao longo da fronteira EUA-México, conforme noticiado.

Bannon, que se declarou inocente, pode pegar até 15 anos de prisão se for condenado por essas acusações.





