Departamento de Justiça dos EUA suspeita que o detido e vários outros estão fugindo das sanções anti-Rússia

Dois cidadãos russos que supostamente ajudaram Moscou a escapar das sanções americanas para obter tecnologias militares e de uso duplo foram detidos na UE a pedido dos EUA. Alexander Uss, governador da região russa de Krasnoyarsk e pai de um dos suspeitos, descreveu o caso lançado pelas autoridades americanas contra os dois como “claramente” politicamente motivado.

Na quarta-feira, a Procuradoria dos EUA do Distrito Leste de Nova York divulgou um comunicado, segundo o qual apresentou acusações contra cinco cidadãos russos, dois dos quais, Yury Orekhov e Artem Uss, foram presos na Alemanha e na Itália, respectivamente.

As autoridades dos EUA alegam que o grupo elaborou um esquema, pelo qual seus membros compraram “semicondutores e microprocessadores avançados usados ​​em aviões de combate, sistemas de mísseis, munições inteligentes, radares, satélites” e os vendeu para entidades russas sancionadas por meio de uma empresa de fachada alemã chamada Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Esses bens supostamente acabaram nas mãos da indústria de defesa russa e foram supostamente encontrados mais tarde em hardware russo capturado na Ucrânia.

Além disso, os cidadãos russos em questão, agindo em conluio com vários cidadãos venezuelanos, presumivelmente usaram a NDA GmbH "como fachada para contrabandear centenas de milhões de barris de petróleo da Venezuela para compradores russos e chineses, incluindo uma empresa russa de alumínio controlada por um oligarca sancionado."













Se considerados culpados, os suspeitos podem pegar até 30 anos cada um atrás das grades, revelou o documento.

Comentando a prisão de seu filho em seu canal Telegram na quinta-feira, o governador Uss da região de Krasnoyarsk escreveu: “A entrega de produtos petroquímicos, equipamentos e meios técnicos gratuitos, vendidos e comprados livremente em todo o mundo, de repente é declarado ilegal pelas autoridades dos EUA.” “Por quê?” o funcionário perguntou retoricamente, e respondendo imediatamente à sua própria pergunta: “Simplesmente porque está sendo feito em benefício da Rússia.”

“Conotações políticas são óbvias nessas acusações,” Uss concluiu.

A notícia das acusações contra cidadãos russos coincidiu com a prisão de um cidadão russo de 47 anos na Noruega. As autoridades do país escandinavo acusaram Andrey Yakunin de pilotar ilegalmente um drone de seu iate de luxo. O homem é o filho mais velho de Vladimir Yakunin, ex-chefe da estatal Russian Railways.