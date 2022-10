Danilov afirmou que a “narrativa” sobre a necessidade de se alcançar um entendimento mútuo com os ucranianos de língua russa é altamente perigosa para o Estado . Ao mesmo tempo, o funcionário pediu o estudo obrigatório de inglês no país, além da língua ucraniana.

O funcionário do regime de Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, ainda reclamou do grande número de especialistas ucranianos que usam o idioma russo na televisão. O apresentador do programa, então, sugeriu a criação de uma lista de figuras públicas ucranianas que falam russo.