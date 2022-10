Berlim deverá comprar gás russo de países como a Turquia e a China, diz político alemão

O funcionário do partido de oposição também afirmou que as parcerias europeias estão virando tensas por causa da política da Alemanha, pois países como a Arábia Saudita, Canadá ou Noruega, com os quais Berlim planeja celebrar contratos de gás, precisam eles mesmos da energia .

Chrupalla referiu também que Berlim está ignorando os apelos de deixar a Rússia participar da investigação dos incidentes com os gasodutos Nord Stream (Corrente do Norte).

No final de setembro foram registrados vazamentos de gás nos gasodutos de Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2), no mar Báltico, que têm sido fundamentais no trânsito do gás russo para a Europa.