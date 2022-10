Rússia e China devem construir uma indústria conjunta de semicondutores — CMIO

A única maneira de escapar do aperto das sanções tecnológicas dos EUA é reunir conhecimentos e recursos, sem limites

Os Estados Unidos impuseram recentemente algumas das mais duras sanções relacionadas a semicondutores que já impuseram à China. Usando o “regra do produto direto estrangeiro”, que proíbe o uso de tecnologia de origem americana para a parte sancionada, mesmo para países terceiros, a Casa Branca proibiu toda a indústria de semicondutores da China de utilizar equipamentos de fabricação de chips liderados pelos EUA, em uma tentativa de desacelerar seu aumento na tecnologia de chips. É o mesmo movimento que os EUA usaram contra a Huawei há dois anos, mas em maior escala, e demonstra a disposição do presidente Joe Biden de dobrar o confronto com Pequim, forçando-a a seguir um caminho de autossuficiência em semicondutores.

A política externa dos Estados Unidos envolve a destruição ativa da globalização em uma tentativa de fortalecer o domínio unilateral americano e minar os estados concorrentes. Embora os EUA tenham acreditado que a globalização serviu aos objetivos e interesses americanos, a história da política dos EUA desde que Donald Trump se tornou presidente é que a integração mútua de aliados e rivais dos EUA, por meio de comércio e investimento, é ruim e contrária aos interesses americanos. Portanto, os Estados Unidos se esforçam para arquitetar o confronto político global a fim de manter suas vantagens estratégicas críticas e dividir o mundo em seus respectivos blocos novamente, para que possam legitimar sua posição por meio da ideologia.













Enquanto Trump se preocupava apenas com a China, Biden escalou isso para um nível totalmente novo e desencadeou um confronto duplo contra Moscou e Pequim, aquecendo o conflito e as tensões a níveis nunca vistos na Guerra Fria original. Isso significa, gostemos ou não, que China e Rússia continuarão sendo parceiros estratégicos um do outro em meio à agressão demonstrada pelos Estados Unidos via OTAN e Ucrânia, bem como em relação a Taiwan. Embora a China tenha sido avessa ao risco há muito tempo, tenha defendido a estabilidade e se esforçado para se integrar ainda mais com o Ocidente, sendo cautelosa em suas ações, os últimos movimentos dos Estados Unidos mostram que, não importa o que Pequim faça, Washington continuará buscando a dissociação cada vez mais, e o mundo não vai voltar a ser como era. Portanto, a China não pode depender do Ocidente para realizar seus objetivos econômicos e tecnológicos.

Nesse caso, a China deve, independentemente das sanções ocidentais, adotar uma perspectiva de longo prazo e reconhecer que uma integração econômica mais profunda com a Rússia é uma necessidade, não um espetáculo secundário de menor prioridade. A tentativa da China de fortalecer maiores relações econômicas com o Ocidente em geral foi sabotada pelos EUA, que, como mostra acima, deliberadamente inflamam o confronto geopolítico para forçar seus aliados a concordarem, como visto em relação à OTAN e à Ucrânia. O que aconteceu com o Acordo Global sobre Investimento (CAI) da China com a UE? Foi minado pelos EUA, que usaram a questão de Xinjiang para iniciar sanções olho por olho para sabotá-lo. O que está acontecendo agora com as tentativas da China de se integrar melhor com seus vizinhos do Sudeste Asiático? Os EUA estão novamente tentando criar tensões em Taiwan para fomentar a incerteza e forçar os países a tomar partido.

À medida que isso acontece, os EUA estão fazendo cada vez mais movimentos para excluir formalmente a China da cadeia global de fornecimento de semicondutores. Também fez o mesmo com a Rússia. À medida que a janela para a tecnologia dos EUA se fecha, Rússia e Moscou devem intensificar o escopo de sua cooperação, inovação e investimento comuns na área de semicondutores. Os EUA já estão construindo uma nova cadeia de suprimentos em torno de si. À medida que impõe sanções a Pequim, tem armado dezenas de empresas de semicondutores para construir nova capacidade nos EUA e aprovou subsídios maciços com o objetivo de estabelecer um “América em primeiro lugar” cadeia global de fornecimento de chips da qual os países rivais estão bloqueados. A China há muito tempo investe bilhões em seu próprio caminho de autossuficiência, mas não deve tentar fazê-lo sozinha, ou sem seu parceiro estratégico mais crítico, que está no mesmo barco.

A Rússia e a China são perfeitamente complementares nesse esforço. Em primeiro lugar, a China possui capital excedente, experiência e outros recursos, com uma força de trabalho cada vez mais educada que se destaca nas áreas científicas. Por outro lado, a Rússia possui os materiais naturais essenciais necessários para fabricar semicondutores. Em nível doméstico, a Rússia tem lutado para estabelecer uma indústria de chips e fez progressos limitados desde o fim da Guerra Fria. Enfrentando sanções ocidentais e embargos de tecnologia, a estratégia da Rússia deve ser buscar investimentos chineses em seu setor de chips, aumentar o número de intercâmbios educacionais e científicos com Pequim sobre esse assunto e priorizar estrategicamente os materiais necessários para a fabricação de chips tanto no mercado interno quanto no comércio com outros países . É claro que essa será uma tarefa longa e difícil, já que a prioridade deve ser construir toda uma nova cadeia de suprimentos e tecnologia de base a partir do zero. Os Estados Unidos estão se esforçando para usar sua “gargalos” em tecnologias-chave para espremer a China, o que significa que essas tecnologias devem ser recriadas novamente ou em novas formas.













A Guerra Fria original foi sobre dois blocos militares e tecnológicos concorrentes. Os EUA estão deliberadamente tornando o mundo assim novamente, gostemos ou não. A China claramente prioriza seu crescimento e desenvolvimento econômico e não quer o confronto do bloco. Ele se saiu bem nisso, mas não deve ter ilusões agora sobre o mundo em que vive e deve se esforçar para reunir seus enormes recursos, população e experiência para ajudar também outros países.

Os Estados Unidos acreditam que sua política externa pode prejudicar a Rússia e sufocar a China. Nesse caso, Pequim deve estar preparada para não depender da boa vontade ocidental em rápida evaporação, mas para projetar novos mercados e oportunidades e construir uma nova coalizão para contra-atacar a estratégia americana de semicondutores antes que seja tarde demais. Os EUA cruzaram a linha ao cortar um setor inteiro da economia chinesa de suas exportações, sem provocação. Nesse caso, Pequim não deve tentar apaziguar as demandas dos ultra-falcões em Washington, que exigem sua conformidade com a Ucrânia enquanto impõe mais sanções, e tornar sua parceria com Moscou “sem limites”. Não deve ser permitido desmoronar diante da intimidação americana.