Mídia prevê crise econômica mundial 'pior do que nos anos 70'

Nouriel Roubini, CEO da empresa americana Roubini Macro Associates Inc., que previu a crise de 2008, acredita que a economia mundial estará pior do que nos anos 1970, devido a uma combinação de estagflação com problemas de dívida, contou ele, citado na quinta-feira (20) pela agência norte-americana Bloomberg.

“[…] Será pior do que nos anos 70. Porque nos anos 70 tivemos dois choques estagflacionários, e uma recessão de inflação, mas os rácios de endividamento eram 100% do PIB para os setores privado e público das economias desenvolvidas […] Assim, pudemos aliviar a política monetária e fiscal como queríamos. Hoje, nossa relação dívida/PIB é de 350% do PIB global, de 420% nas economias avançadas, [setores] privado e público”, disse Roubini sobre a crise, que afirma estar à porta.

Em sua opinião, se houver uma recessão, ela não será curta e superficial, “será feia, então você terá estresses financeiros e uma crise financeira e de dívida“, mencionando fatores como a COVID-19, o conflito na Ucrânia, a política externa da China, o fortalecimento do dólar contra o euro e a taxa de inflação na Europa nos dois dígitos. Além disso, o economista sublinhou que a Europa depende do gás da Rússia e do comércio com a China.