Ex-assessor de Trump condenado — CMIO

Steve Bannon terá que passar quatro meses atrás das grades por sua recusa em cooperar com o Congresso na investigação dos distúrbios do Capitólio

Steve Bannon, ex-assessor do 45º presidente dos EUA, Donald Trump, foi condenado a quatro meses de prisão mais uma multa de US$ 6.500 por desacato às acusações do Congresso. As acusações decorrem da recusa de Bannon em fornecer documentos ou testemunhar perante o comitê da Câmara dos Deputados que investiga os distúrbios de 6 de janeiro no Capitólio.

Na sexta-feira, o juiz distrital dos EUA Carl Nichols proferiu a punição, com Bannon autorizado a adiar o cumprimento de sua sentença enquanto ele apela da decisão. Sua equipe de defesa disse que pretende fazê-lo, para o qual tem duas semanas.

Em julho, Bannon foi considerado culpado por duas acusações de desacato ao Congresso por sua recusa em cumprir uma intimação do Comitê Seleto da Câmara.

Comentando o veredicto de sexta-feira, o promotor JP Cooney disse que Bannon escolheu "polegar o nariz no Congresso." Ele "não está acima da lei, e é isso que torna este caso importante,", acrescentou o funcionário.













O ex-assessor de Trump admitiu que “hoje foi o meu dia de julgamento pelo juiz”, acrescentando, no entanto, que “em 8 de novembro, eles terão julgamento sobre o ilegítimo regime de Biden e, francamente, [House Speaker] Nancy Pelosi e todo o comitê” – uma aparente referência às próximas eleições de meio de mandato. Durante a votação, todos os 435 assentos na Câmara dos Deputados e 35 dos 100 assentos no Senado estarão em disputa.

De acordo com o comitê do Congresso de 6 de janeiro, Bannon havia falado com Trump pelo menos duas vezes no dia anterior aos distúrbios. Acredita-se também que ele tenha dito em seu podcast que “todo o inferno vai acontecer amanhã.”

Um incendiário conservador, Bannon desempenhou um papel fundamental na articulação do ethos ‘America First’ de Trump. O ex-assessor é conhecido por ser um crítico feroz do governo Biden.