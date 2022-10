Analistas: Truss sofreu 'golpe moderado' e Partido Conservador do Reino Unido deve perder eleições

Truss renunciou na quinta-feira (20) depois de, o mandato mais curto de qualquer primeiro-ministro do Reino Unido

O comentarista político britânico e ex-diplomata Peter Ford disse que a rápida queda de Truss foi causada por políticas radicais que ultrajaram o consenso político liberal do país.

“Houve um golpe do establishment ‘moderado’, anunciado pela BBC, assim como houve um golpe contra [o ex-líder do Partido Trabalhista Jeremy] Corbyn”, disse Ford. “Os conservadores estão agora condenados [nas urnas].”

Incapazes de oferecer ao eleitorado um verdadeiro conservadorismo , os conservadores devem ser “dizimados” na próxima eleição geral pelos trabalhistas ultramoderados, de acordo com Ford.

No Reino Unido de hoje, acrescentou, a mídia corporativa conspirará para derrubar qualquer político que se desvie da série de crenças “moderadas”, compartilhadas por parlamentares de todos os partidos.

O ex-diplomata britânico descreveu o que houve com Truss como uma “versão espelhada acelerada do que houve com Corbyn”.