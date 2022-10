Irlanda permitiu que refugiados ucranianos passassem a noite na rua

Ele observou que o governo da Irlanda está cooperando com a Embaixada da Ucrânia no problema de limitar as possibilidades de acomodação de refugiados devido à falta de moradia gratuita. Segundo o ministro, o governo está a envidar todos os esforços para que a “pausa” nesta matéria seja a mais curta possível. Ao mesmo tempo, ele indicou que a prioridade seria dada às categorias mais vulneráveis ​​de ucranianos.