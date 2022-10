Primeira mulher PM da Itália oficialmente nomeada — CMIO

Giorgia Meloni foi agora encarregada pelo presidente do país de formar novo gabinete

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, deu na sexta-feira ao novo primeiro-ministro do país, Giorgia Meloni, o mandato para formar um governo. O novo gabinete deve tomar posse no sábado.

O novo governo de coalizão deve ser formado por vários partidos de direita, incluindo os Irmãos da Itália de Meloni (FdI), o partido Liga de Matteo Salvini e o partido Forza Italia, liderado pelo veterano político e ex-primeiro-ministro do país Silvio Berlusconi.

“Estamos prontos para governar a Itália” diz um comunicado postado na página oficial de Meloni no Facebook. “Seremos capazes de enfrentar as urgências e os desafios do nosso tempo com consciência e competência.”

A nova composição do gabinete já foi anunciada, com o FdI recebendo nove ministérios, enquanto os outros dois membros da coalizão recebendo cinco cada. A formação do governo ocorre após dois dias de consulta oficial, marcada por um escândalo em torno do discurso vazado de Berlusconi em uma reunião de seu partido.













As declarações explosivas, cuja autenticidade foi confirmada à mídia por Forza na quinta-feira, incluíram revelações como Berlusconi se reconectando com o presidente russo Vladimir Putin, com os dois trocando “doce” cartas e presentes apesar das tensões em curso entre Roma e Moscou sobre o conflito em curso. Segundo Berlusconi, Putin o chama de “o primeiro de seus cinco verdadeiros amigos.”

Berlusconi também desafiou a posição favorável ao Ocidente sobre as hostilidades, acusando Kiev de incitar o conflito ao renegar um plano de paz para o leste da Ucrânia. O escândalo, desencadeado pelos vazamentos, no entanto, aparentemente deixou a formação do governo de coalizão inalterada.

O FdI recebeu a maioria dos votos em 25 de setembro durante as eleições antecipadas desencadeadas pela queda do primeiro-ministro Mario Draghi. O governo anterior não conseguiu chegar a um acordo sobre como lidar com os problemas econômicos que a Itália enfrenta, como o aumento da inflação e o combate às consequências da pandemia de Covid-19.