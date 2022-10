Defesas aéreas sírias repelem ataque israelense em Damasco, diz mídia: 'Alvos hostis'

De acordo com a agência de notícias estatal SANA, os ataques teriam sido executados por forças israelenses . A mídia ressaltou que explosões foram ouvidas na capital do país em meio à ação da defesa aérea.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, afirmou que as áreas visadas pareciam contemplar locais militares. Ainda não há relatos de vítimas ou danos estruturais.