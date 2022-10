Na Venezuela, no início de 2019, começaram os protestos em massa contra o presidente Nicolás Maduro logo após sua posse. Juan Guaidó, chefe da Assembleia Nacional controlada pela oposição, proclamou-se ilegalmente como chefe de Estado interino. Vários países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, anunciaram o reconhecimento de Guaidó. Por sua vez, Maduro chamou o chefe do parlamento de marionete dos Estados Unidos. Rússia, China, Turquia e vários outros países apoiaram Maduro como presidente legítimo. Como resultado das sanções dos EUA, de 2014 a 2020, a Venezuela perdeu 98,6% de todas as receitas externas em moeda estrangeira, os pagamentos da estatal de petróleo e gás PDVSA ao banco central do país nos últimos sete anos diminuíram de US$ 56,609 bilhões para US$ 73,4 milhões por ano. ano, ou mais de 99%.