WASHINGTON, 22 de outubro – RIA Novosti. Um tribunal nos Estados Unidos, em um processo contra o presidente Joe Biden sobre liberdade de expressão, concordou em chamar a ex-secretária de imprensa da Casa Branca Jen Psaki e o especialista em doenças infecciosas Anthony Fauci para testemunhar.

“O tribunal decide satisfazer o pedido do autor para convocar testemunhas”, diz o documento publicado no banco de dados do tribunal.

Em particular, o tribunal considerou justificado o pedido de convocar o especialista em doenças infecciosas Anthony Fauci, a ex-secretária de imprensa da Casa Branca Jen Psaki e vários funcionários atuais para testemunhar.

O demandante, retratado pelo “estado de Missouri e outros”, insiste no conluio do presidente dos Estados Unidos e nas redes sociais que sinalizaram mensagens como desinformação sobre diversos temas: o laptop do filho do presidente Hunter Biden, o laboratório de origem do o coronavírus, desafiando a eficácia das máscaras contra o COVID-19, desacordo com os resultados das eleições.