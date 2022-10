Índia mira maior participação em campos petrolíferos russos – Reuters – CMIO

Nova Delhi supostamente planeja preservar e expandir suas participações no enorme projeto Sakhalin-1

A Corporação de Petróleo e Gás Natural da Índia (ONGC) está considerando aumentar sua participação na nova entidade russa que administrará o projeto de energia Sakhalin-1 no Extremo Oriente do país, informou a Reuters na terça-feira. Fontes disseram à mídia que a empresa planeja manter sua participação de 20% no ativo.

“ONGC Videsh protegerá sua participação no projeto, o que significa que terá participação na nova entidade”, disse uma das fontes não identificadas.

Segundo eles, a ONGC também considerará assumir uma participação adicional na Sakhalin-1 se fizer “sentido comercial”.

A ONGC detém uma participação no projeto por meio de seu braço de investimentos no exterior, a ONGC Videsh. Segundo a Reuters, o projeto Sakhalin-1 representou cerca de um quarto das reservas da empresa indiana de 124,7 milhões de toneladas no ano que terminou em 31 de março de 2022.

O relatório vem depois que o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto no início deste mês para estabelecer um novo operador para o projeto que assumirá os direitos e responsabilidades do Sakhalin-1. O decreto efetivamente impede que investidores de ‘estados hostis’ vendam suas ações em certas empresas estratégicas, incluindo os empreendimentos de Sakhalin.

Na segunda-feira, a petrolífera americana ExxonMobil anunciou que saiu totalmente da Rússia depois que Moscou “terminado unilateralmente” seus interesses no projeto Sakhalin-1.

Enquanto isso, um consórcio de empresas japonesas, SODECO, que também detém participação no empreendimento, disse que ainda está coletando informações sobre o decreto.

“Planejamos tomar uma decisão até 12 de novembro se solicitaremos ou não uma participação na nova entidade após consultar nossas partes interessadas, incluindo o ministério da indústria japonês”. um porta-voz da SODECO foi citado como tendo dito na segunda-feira.

