Previsão de colheita recorde de grãos para a Rússia — CMIO

A Rússia deve colher sua maior colheita de grãos em 2022, de acordo com o sindicato de grãos do país. A previsão ecoa a projeção do presidente Vladimir Putin no mês passado.

“Teremos um recorde histórico para a safra – não é menos que 140 milhões de toneladas”, o chefe da União Russa de Grãos (RGU), Arkady Zlochevsky, a repórteres na segunda-feira.

De acordo com a previsão do Ministério da Agricultura, a safra de grãos pode chegar a 150 milhões de toneladas, incluindo cerca de 100 milhões de toneladas de trigo. A maior colheita de grãos de todos os tempos, 135,4 milhões de toneladas, foi registrada na Rússia em 2017.

Zlochevsky destacou que os preços domésticos caíram acentuadamente e agora estão no nível de preço de custo. “Por esta razão, os agricultores não estão prontos para vender e transportar grãos para armazéns, elevadores, armazená-los em celeiros, esperando por tempos melhores”, disse ele, acrescentando: “Isso se deve a toda uma série de fatores relacionados à liquidez do grão, com demanda reduzida.”

No final de setembro, Putin previu uma colheita recorde de grãos para este ano. Ele citou dados preliminares de especialistas, dizendo: “temos total garantia de cobrir nossas próprias necessidades para os itens mais importantes e receber um recurso adicional para aumentar as exportações.”

A Rússia se tornou o maior exportador mundial de grãos nos últimos anos, graças a colheitas abundantes e preços atraentes. Desde o início dos anos 2000, sua participação no mercado global de trigo quadruplicou. O país deverá manter sua liderança no mercado mundial de trigo nos próximos anos.

