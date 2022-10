Países da UE instados a compartilhar gás — CMIO

Compras conjuntas ajudariam a evitar competição dentro do bloco, diz presidente da Comissão Europeia

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, pediu aos estados membros da UE que comprem gás em conjunto para evitar a concorrência que poderia elevar ainda mais os preços.

“Em vez de se superarem, os europeus deveriam comprar gás juntos. Para isso, compraremos juntos gás ao nível da UE… Fazemos isso porque aprendemos a lição. Vimos literalmente em agosto, no auge da temporada de enchimento, como os estados membros estavam se superando e os preços estavam subindo. Nós definitivamente podemos ser mais inteligentes do que isso. Portanto, reunir nossa demanda é uma obrigação,” Leyen disse na quarta-feira na sessão do Parlamento Europeu em Estrasburgo.

Seus comentários vêm um dia depois que a CE anunciou um novo pacote de medidas emergenciais destinadas a reduzir os preços do gás e garantir o fornecimento de energia no inverno da UE. As compras conjuntas de gás fazem parte do plano, assim como a introdução da vinculação “regras padrão” para que os estados membros compartilhem gás em caso de emergência.

“Sabemos que alguns estados membros estão mais diretamente expostos do que outros ao gás russo. A situação é especialmente desafiadora para os países sem litoral da Europa Central. Mas, no final, em nosso mercado único com cadeias de suprimentos altamente integradas, uma interrupção em um estado membro tem um impacto enorme em todos os estados membros. Então, compartilhar gás em uma crise é fundamental,” ela afirmou.

De acordo com von der Leyen, a UE conseguiu reduzir sua “enorme dependência do gás russo” em dois terços em oito meses, e também para diversificar a oferta. No entanto, ela observou que isso veio “a um preço alto” e instou o bloco a investir em “fontes de energia caseiras” para manter a competitividade.

