Inflação da UE bate recorde histórico — CMIO

Os custos crescentes de alimentos e energia continuaram a elevar os preços em todo o bloco, mostram dados

O crescimento dos preços na UE subiu para 10,9% ano a ano em setembro, marcando um novo recorde em todo o bloco de 27 membros, informou a agência de estatísticas Eurostat na quarta-feira.

Os números mais recentes mostram que os preços subiram em relação à impressão de 10,1% em agosto, registrando assim um quinto mês consecutivo de crescimento. A taxa ficou em 3,6% um ano antes.

Enquanto isso, a taxa de inflação anual na zona do euro, um subconjunto da UE composto por 19 membros que usam o euro como moeda, aumentou para 9,9% em setembro, um salto dos 9,1% de agosto e 3,4% do ano passado.

O crescimento dos preços ainda está sendo impulsionado pela espiral dos custos de alimentos e energia. Enquanto isso, as leituras de inflação preocupantes estão aumentando a urgência de mais aumentos de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), mesmo após seus movimentos agressivos em julho e setembro.

A Comissão Europeia propôs na terça-feira 40 bilhões de euros (US$ 39,2 bilhões) em ajuda para ajudar pequenas e médias empresas e “lidar com a pobreza energética através do apoio a famílias vulneráveis”. Os líderes da UE se reunirão na quinta-feira para discutir o pacote.

“A Europa está enfrentando sua semana da verdade” O primeiro-ministro belga Alexander De Croo foi citado pela Deutsche Welle. “Esta semana é um sucesso ou um fracasso”, ele estressou.

A Alemanha, que tem a maior economia da UE, divulgou um plano de 200 bilhões de euros (cerca de US$ 196 bilhões) para combater a crise energética e os custos vertiginosos. As medidas de alívio incluem um teto para o preço do gás e um imposto sobre lucros inesperados feitos por empresas de energia.

