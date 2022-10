Hungria se opõe ao plano ‘perigoso’ de gás da UE — CMIO

Compras conjuntas e um teto de preço do gás russo podem levar a uma redução nos suprimentos e custos mais altos, diz o FM do país

A proposta da Comissão Europeia sobre compras conjuntas de gás pelos Estados membros da UE é uma jogada arriscada, alertou o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, na quarta-feira.

“A proposta da Comissão Europeia é inadequada e até perigosa… e ameaça cortar ainda mais o fornecimento de gás à Europa,”, afirmou em um endereço de vídeo postado em sua página no Facebook. O ministro exortou a Hungria a não aceitar o “arriscado” proposta, o que só poderia levar a uma queda na oferta e um aumento nos preços da energia.

Ele enfatizou mais uma vez que a Hungria se opõe a outro “perigoso” noção – um teto de preço do gás russo – que “significaria que os russos deixariam de fornecer gás natural para a Europa.”

“De acordo com princípios econômicos simples, se aumentarmos a quantidade de um determinado produto em um mercado, seu preço diminuirá, mas se diminuirmos a quantidade do produto, o preço aumentará. Portanto, a quantidade de gás natural no mercado europeu deve ser aumentada. Seria necessário que chegasse à Europa o máximo possível de gás natural de tantas fontes quanto possível,” ele adicionou.













O ministro disse que as reservas de gás húngaras estão atualmente 50% cheias, o que significa que o país tem reservas de gás suficientes para seis meses. Ele chamou isso de “excepcional” em comparação com outros países da UE. A Reuters, citando analistas da Aurora Energy Research, informou recentemente que mesmo um nível de armazenamento de gás de 100% só sustentaria o bloco por apenas cerca de três meses.

A Hungria tem um contrato de longo prazo para fornecimento de gás com a russa Gazprom, e o país “tem a garantia de receber 4,5 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano da Rússia.” Além disso, no final de agosto, a Hungria assinou um contrato adicional de dois meses para o fornecimento de até 5,8 milhões de metros cúbicos de gás russo por dia a partir de 1º de setembro.

