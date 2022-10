Os custos de energia na Itália estão subindo – dados — CMIO

As tarifas de eletricidade na Itália tiveram um crescimento recorde no mês passado, superando 136% em uma base anual, de acordo com um relatório da União Nacional de Consumidores na terça-feira.

O relatório informa que em setembro os preços da eletricidade ficaram no topo do ranking dos bens e serviços mais caros, que o sindicato compila regularmente com base em dados do Instituto Nacional de Estatística da Itália (ISTAT).

Na categoria de produtos não alimentares, os preços da eletricidade foram seguidos pelos custos das viagens aéreas pela Europa, que aumentaram 128% no ano passado. Depois vieram os voos intercontinentais, cujos preços quase duplicaram (97,4%). As tarifas de gás aumentaram pouco menos de 64% em setembro.

Quanto aos produtos alimentares, o ranking foi liderado pelos óleos vegetais (com exceção do azeite), com um aumento de quase 60%. Os preços da manteiga e do arroz subiram 38% e 26,7%, respectivamente. Outros alimentos que tiveram aumentos de preços de mais de 20% incluem massas, leite enlatado, farinha e vegetais básicos.

“Somente para comida e bebida, cada família italiana pagará em média 660 euros a mais por ano”, disse o presidente do sindicato dos consumidores, Massimiliano Dona. Ele acrescentou que as famílias com dois filhos terão que pagar € 900 (US$ 885) a mais, e aquelas com três filhos, € 1.075 (US$ 1.057) a mais.

A inflação na Itália subiu para 8,9% em setembro em base anualizada, mostram dados do ISTAT. Enquanto isso, a ‘cesta de consumo’ registrou alta de 10,9% no ano. Um aumento tão alto no preço dos alimentos básicos e bens pessoais não foi registrado na Itália desde 1983.

O chefe do think tank italiano de energia Nomisma Energia disse esta semana que a Itália, juntamente com o resto da Europa, está passando por um choque energético de magnitude sem precedentes, já que os preços da eletricidade quase dobraram. Segundo ele, os italianos devem estar prontos para o racionamento durante os meses mais frios do inverno. Ele também instou as famílias a fazer uso de métodos alternativos de aquecimento, como queima de lenha e pellets, embora tenha acrescentado que os preços também estão em alta.

