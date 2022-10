Mesquita maciça desaba em chamas (VÍDEOS) — CMIO

A mesquita do Centro Islâmico de Jacarta, na Indonésia, pegou fogo durante obras de renovação na quarta-feira. Imagens dramáticas capturaram o momento em que a cúpula do edifício desabou.

Os bombeiros foram alertados sobre o incêndio pouco depois das 15h, horário local, com pelo menos dez carros de bombeiros sendo enviados para o local, informou a CNN Indonésia. A causa do incêndio é até agora desconhecida, embora o Centro Islâmico estivesse passando por reformas na época.

Imagens de vídeo mostraram chamas e fumaça saindo da cúpula da mesquita imediatamente antes de seu colapso.

Ninguém ficou ferido no incêndio ou no colapso subsequente, informou o Jakarta Globe. O jornal acrescentou que a polícia que investiga a origem do incêndio interrogou quatro empreiteiros que trabalhavam no edifício.

A mesquita é apenas um edifício no complexo do Centro Islâmico de Jacarta, que também abriga instalações educacionais, comerciais e de pesquisa. A cúpula da mesquita pegou fogo pela última vez durante as reformas há quase exatamente 20 anos, com o incêndio em outubro de 2002 levando cinco horas para extinguir.