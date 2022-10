Mais mortes em acidentes relacionadas a Teslas nos EUA – CMIO

Dez pessoas morreram em acidentes envolvendo veículos autônomos nos últimos quatro meses, mostram dados do governo

A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) divulgou novas estatísticas de acidentes em carros autônomos nesta semana. De acordo com os dados, os Teslas de Elon Musk estiveram envolvidos em pelo menos dez acidentes mortais entre meados de maio e meados de setembro.

As mortes incluíram quatro acidentes envolvendo Teslas e motocicletas. A ficha técnica, no entanto, não indica se os sistemas de assistência ao motorista dos Teslas estavam ligados durante os acidentes ou se os veículos eram pilotados por seus motoristas humanos.

O banco de dados também listou uma 11ª morte, que se diz envolver uma caminhonete Ford equipada com um sistema de assistência ao motorista. A montadora, no entanto, disse à mídia local que o acidente foi relatado erroneamente e mais tarde foi determinado que a picape não estava equipada com um mecanismo de assistência ao motorista.

Os novos números sugerem um aumento acentuado nos incidentes mortais envolvendo carros autônomos. Dados coletados de julho do ano passado até 15 de maio, divulgados pela agência em junho, envolveram apenas seis acidentes letais, com outros cinco acidentes que resultaram em ferimentos graves. Cinco das mortes ocorreram em Teslas e uma em Ford, com os sistemas de assistência ao motorista em uso no momento de todos os acidentes listados.













O aparente aumento de acidentes fatais envolvendo veículos autônomos já foi condenado pelos defensores da segurança na direção, que instaram a NHTSA a tomar medidas contra a Tesla. As mortes de motociclistas são particularmente preocupantes, disse o chefe da organização sem fins lucrativos Center for Auto Safety, Michael Brooks.

“Acho que há um padrão bastante claro de mau comportamento por parte de Tesla quando se trata de obedecer aos decretos do [federal] ato de segurança, e a NHTSA está apenas sentada lá”, Brooks disse à AP. “Quantas mortes mais precisamos ver de motociclistas?”

No entanto, os veículos de direção automatizada representam apenas uma pequena fração das mortes nas estradas nos EUA. No ano passado, quase 43.000 pessoas morreram nas estradas americanas, o maior número registrado em 16 anos. O aumento das mortes ocorreu à medida que mais motoristas tomavam as estradas à medida que a pandemia de Covid-19 diminuía.