Liz Truss não resiste e deixa cargo de primeira-ministra do Reino Unido (VÍDEO)

Após lutar por sua sobrevivência política, com parlamentares conservadores ameaçando derrubá-la, Liz Truss não resiste e deixa o cargo de primeira-ministra do Reino Unido.

De acordo com a ex-premiê britânica, a escolha do novo líder do partido será realizada no Reino Unido, na próxima semana. Entretanto o antecessor de Liz Truss Boris Johnson pretende voltar ao posto de premiê, diz The Times.