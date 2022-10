Candidato democrata dos EUA lança aborto como cura para inflação alta – CMIO

A esperançosa governadora da Geórgia, Stacey Abrams, sugeriu que as mulheres precisam interromper a gravidez para lidar com os preços crescentes

A candidata a governador da Geórgia, Stacey Abrams, sugeriu que interromper a gravidez é uma maneira de as mulheres lidarem com os altos preços. Ela rejeitou a noção de que o Partido Democrata está excessivamente focado no direito ao aborto em um momento em que os eleitores estão mais preocupados com a inflação.

“Ter filhos é o motivo pelo qual você está preocupado com o preço da gasolina, é o motivo pelo qual você está preocupado com quanto custa a comida” Abrams disse na quarta-feira em uma entrevista à MSNBC.

“Para as mulheres, isso não é uma questão redutiva”, disse Abrams. “Você não pode se divorciar de ser forçado a carregar uma gravidez indesejada das realidades econômicas de ter um filho.”

Os democratas têm considerado o direito ao aborto como uma questão polêmica desde que a Suprema Corte dos EUA no início deste ano revogou a histórica decisão Roe vs. Wade, determinando que a Constituição dos EUA não protege o direito de interromper uma gravidez.

O presidente Joe Biden prometeu que os democratas aprovarão uma legislação codificando Roe v. Wade nacionalmente se o partido for capaz de manter o controle da Câmara e do Senado nas eleições parlamentares do próximo mês.

Abrams fez seus comentários em resposta a uma pergunta do comentarista da MSNBC, Mike Barnicle, que afirmou que o aborto não é uma preocupação tão urgente para os eleitores quanto os desafios do dia-a-dia, como poder comprar mantimentos e gasolina. A taxa de inflação dos EUA está próxima de uma alta de 40 anos e aumentou seis vezes desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021.

“Não vamos fingir que as mulheres – metade da população, especialmente aquelas em idade fértil – entendem que ter um filho é absolutamente uma questão econômica”. disse Abrams. “São apenas os políticos que veem isso simplesmente como mais uma conversa cultural.”













Os conservadores criticaram Abrams por defender o aborto como forma de enfrentar a inflação, em vez de propor políticas econômicas que permitiriam que mais americanos tivessem filhos. “Eu não posso acreditar que isso precisa ser dito, mas acabar com uma vida humana não é a solução para a inflação” disse Senador Ted Cruz, um republicano do Texas. O congressista Andy Biggs, um republicano do Arizona, chamou os comentários de Abrams “demoníaco.”

A controvérsia ocorre menos de três semanas antes das eleições de 8 de novembro. “Eu realmente não esperava que os democratas concordassem com ‘Sabe, é mais barato alimentar sua família se você matar alguns deles‘ como argumento final’, mas aqui estamos nós”, O escritor sênior da National Review, Dan McLaughlin, disse.

A disputa para governador da Geórgia é uma revanche da eleição estadual de 2018, quando Abrams perdeu para o republicano Brian Kemp. Abrams e outros democratas de destaque, incluindo a vice-presidente Kamala Harris, alegaram, mas não conseguiram provar, que a eleição foi roubada dela por meio da supressão de eleitores. Ela foi retratada como uma “estrela em ascensão” pelos democratas e foi escolhido para dar a resposta do partido ao discurso do então presidente Donald Trump sobre o Estado da União em fevereiro de 2019.