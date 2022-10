Truss tem ‘horas, não dias’ – The Telegraph – CMIO

A primeira-ministra britânica Liz Truss não demora muito para 10 Downing Street, disse um parlamentar conservador sênior ao UK Telegraph na quarta-feira. “Eu agora estaria ligando para os parentes para dizer que são horas, não dias”, disse o indivíduo ao editor associado Christopher Hope.

Após rumores de que Truss havia demitido a chefe de polícia Wendy Morton no saguão da Câmara dos Comuns e “marchou com ela”, levando seu vice Craig Whittaker a renunciar em protesto, o governo emitiu uma negação oficial na noite de quarta-feira, insistindo que ambos ainda estavam em seus cargos. O suposto confronto ocorreu após uma votação contenciosa sobre fracking, na qual pelo menos 40 parlamentares conservadores se abstiveram.

Entre aqueles que ficaram de fora do voto fracking – que havia rumores de ser um “não oficial”sem confiança” moção na PM – foi Boris Johnson, que liderou uma pesquisa do YouGov na terça-feira sobre quem substituiria Truss. A mesma pesquisa descobriu que 55% dos entrevistados querem Truss fora, incluindo 36% dos que votaram nela. Com pouco mais de um mês no cargo, ela seria a primeira-ministra com o mandato mais curto de todos os tempos.













A secretária do Interior, Suella Braverman, também se demitiu na quarta-feira depois que foi descoberto que ela enviou um documento confidencial de sua conta pessoal para o destinatário errado. Ela deu a entender em sua carta de demissão que ela tinha “preocupações sobre a direção deste governo”, aludindo à reviravolta muito pública que Truss foi forçada a fazer quando seu polêmico “mini-orçamento” desencadeou o caos do mercado na semana passada.

Na esteira do desastre, o chanceler Kwasi Karteng foi demitido e substituído por Jeremy Hunt, que rasgou as políticas econômicas neoliberais radicais de Truss e deu a entender que, longe dos cortes de impostos que o primeiro-ministro prometeu em sua plataforma de campanha, aumentos de impostos podem ser necessários.

Mais de meia dúzia de parlamentares exigiram publicamente a renúncia de Truss. No entanto, ela declarou na segunda-feira que pretendia “fique por perto” até a próxima eleição, ecoando os protestos de seu antecessor Johnson, que também havia desafiado inicialmente os apelos de seu partido para sair até que uma torrente de renúncias impossibilitasse o governo.