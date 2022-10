EUA dizem que teto de preço do petróleo na Rússia não prejudicará Opep – Reuters – CMIO

“O teto de preço com vencimento em 5 de dezembro foi projetado especificamente para abordar a invasão da Ucrânia pela Rússia e não será transferido para outros produtores”, disse. disse o funcionário.

Enquanto as nações do Grupo dos Sete (G7) concordaram com o limite em setembro, a União Europeia só assinou o plano no início deste mês, deixando o bloco apenas seis semanas para resolver questões regulatórias pendentes. Além de várias ondas de penalidades dos EUA, a UE sancionou fortemente o setor de energia russo, impondo uma proibição total às importações de petróleo, que deve entrar em vigor em dezembro, juntamente com o teto de preço ocidental.













Moscou disse que não aceitará nenhum esquema de preço máximo, com o vice-primeiro-ministro Aleksandr Novak declarando: “não forneceremos petróleo a países que usarão o teto de preços”, e que o plano irá definir “um mau precedente que pode ser estendido a qualquer momento a outros fornecedores, a todo o comércio global”.

“Eles podem dizer o que quiserem. O preço deve ser formado pelo método de mercado com base no equilíbrio entre oferta e demanda.” Novak disse na semana passada, depois que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, sugeriu limitar as vendas a US$ 60 por barril.

A divulgação dos EUA à Opep ocorre dias depois que a Opep + (o cartel das principais nações produtoras de petróleo mais a Rússia) anunciou que reduziria a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia, apesar da pressão de Washington para adiar a mudança. Autoridades dos EUA condenaram veementemente o corte de produção, sugerindo que foi projetado para beneficiar Moscou, enquanto os europeus buscam fontes alternativas de energia em retaliação à guerra na Ucrânia. O principal membro da Opep, a Arábia Saudita, mais tarde negou as acusações, dizendo que era “atônito” pela ideia de que é “ficar com a Rússia”.