Trump testemunha em processo movido por acusador de estupro – CMIO

“Estamos satisfeitos que, em nome de nosso cliente, E. Jean Carroll, pudemos tomar o depoimento de Donald Trump hoje. Não podemos comentar mais”, escritório de advocacia Kaplan Hecker & Fink disse em um comunicado.

Uma advogada de Trump, Alina Habba, disse que o ex-comandante-chefe era “prazer em esclarecer as coisas hoje”, acrescentando que o terno de Carroll “não passa de um estratagema político como muitos outros na longa lista de caça às bruxas contra Donald Trump.”

Carroll acusou Trump de agressão sexual pela primeira vez enquanto ele ainda era presidente em 2019, publicando um livro no qual ela disse que ele a estuprou em uma loja de departamentos de Nova York na década de 1990. Trump rapidamente rejeitou a alegação como “uma farsa e uma mentira”, alegando que ele nunca conheceu a mulher e que suas alegações eram apenas uma tentativa de “obter publicidade” e “vender um livro”. Carroll entrou com o processo de difamação logo depois.













Trump solicitou anteriormente que o governo dos EUA o substituísse como réu no caso, apontando para o fato de que a suposta difamação ocorreu enquanto ele ainda estava no cargo, mas foi negada pelo juiz Lewis Kaplan na semana passada. O mesmo juiz derrubou um atraso no depoimento de Trump, dizendo que não poderia “acabe com o tempo na tentativa do queixoso de obter um remédio para o que supostamente foi um erro grave”.

Carroll já foi deposto pelos advogados de Trump na sexta-feira passada, embora nenhuma das equipes jurídicas tenha divulgado detalhes sobre o depoimento. Ambas as partes no processo foram autorizadas a manter seus depoimentos confidenciais durante a fase de descoberta pré-julgamento, se assim o desejarem, deixando claro quando mais informações podem ser conhecidas.

Independentemente do resultado do caso de difamação, Carroll prometeu processar o ex-presidente em um tribunal de Nova York no próximo mês sob uma lei estadual recentemente aprovada que suspendeu o estatuto de limitações para alegações de estupro e agressão sexual. Seus advogados podem usar o depoimento fornecido por Trump na quarta-feira como parte desse processo separado.