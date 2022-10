Conselheiro americano para militares da Ucrânia revela objetivos de guerra — CMIO

A Ucrânia se recusará a negociar com a Rússia e lutar para retornar às suas fronteiras de 1991 – estabelecidas após um voto de independência durante o colapso da União Soviética – de acordo com Dan Rice, um cidadão americano que assessora o comandante em chefe das forças armadas de Kiev.

Em entrevista a Erin Burnett, da CNN, na terça-feira, Rice apelou aos estados ocidentais por mais remessas de armas para a Ucrânia, acrescentando que, embora o país precise desesperadamente de sistemas de defesa aérea e aeronaves, não tem interesse na diplomacia com Moscou.

“[Russia is] tentando, na minha opinião, chegar à mesa de negociações, tentar voltar às linhas de 2014”, Arroz reivindicado. “A Ucrânia não vai aceitar. A Ucrânia quer todas as suas terras de volta, de volta às linhas de 1991.”

Dan Rice, conselheiro do comandante do exército ucraniano, disse à CNN que a Rússia está “tentando chegar à mesa de negociações, tentar voltar às linhas de 2014”. Isso significa Crimeia e Donbas. Mas “a Ucrânia não aceita. A Ucrânia quer todas as suas terras de volta às linhas de 1991.” pic.twitter.com/unyljYKJuB — Aaron Mate (@aaronjmate) 19 de outubro de 2022

As fronteiras da Ucrânia em 1991 incluiriam quatro províncias anteriormente ucranianas – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye – bem como a Crimeia, todas as quais votaram para se juntar à Federação Russa em uma série de referendos. A Crimeia foi realizada em 2014 logo após a revolução ‘EuroMaidan’ destituir o presidente ucraniano Victor Yanukovich, enquanto as outras províncias votaram para deixar a Ucrânia no mês passado.

Apesar da avaliação de Rice sobre a posição de Moscou, o Kremlin deixou claro que não tem intenção de reverter os referendos, com o presidente russo, Vladimir Putin, afirmando recentemente que, embora esteja preparado para negociar com Kiev, “A escolha das pessoas em Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson não será discutida”.













O mais recente pedido de negociações da Rússia veio na semana passada, quando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, sugeriu que os objetivos de Moscou poderiam ser alcançados diplomaticamente e que “abrir” às conversas. No entanto, acrescentou que “É preciso dois lados para ter um diálogo”, dizendo que as negociações são improváveis, dada a “postura muito, muito hostil” em direção à Rússia pelos apoiadores ocidentais da Ucrânia.

Veterano de combate dos fuzileiros navais dos EUA e formado em West Point que agora dirige a empresa de consultoria Thayer Leadership, Rice passou a expressar esperanças de que a Polônia forneceria seus “antigos caças russos” para a Ucrânia em troca de jatos F-16 americanos, alegando que as aeronaves estão atualmente “desativadas” e não teriam nenhum custo para o contribuinte dos EUA.

“A maior coisa que eles precisam agora são sistemas de defesa aérea – mísseis e aeronaves. Realmente precisamos que a Força Aérea Ucraniana seja reabastecida”, disse. Ele continuou. “Nós [the United States] estão colocando muitas defesas aéreas, mas estão chegando lá.”

Rice foi escolhido para servir como conselheiro especial de Valeriy Zaluzhnyi, comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, em junho, supostamente na reunião do general. “convite pessoal”. Sua própria página no LinkedIn observa que ele trabalha em uma “função não remunerada/voluntária”, e diz que usará seu acesso oficial a “pesquise o desenvolvimento e o aprendizado do líder militar ucraniano e como a cultura mudou entre 2014-2022.”