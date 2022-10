O ex-primeiro-ministro italiano supostamente culpou Kiev por incitar o conflito com a Rússia, colocando em dúvida a possível coalizão governante.

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi teria alegado que Kiev desencadeou um conflito com a Rússia ao renegar um plano de paz para o leste da Ucrânia, sugere uma fita fornecida à mídia. Em uma aparente resposta ao vazamento, Giorgia Meloni, encarregada de formar um novo governo italiano, afirmou que as pessoas que não compartilham uma posição pró-OTAN não teriam lugar em sua coalizão.

Falando a membros de seu partido Forza Italia na terça-feira, Berlusconi teria oferecido um ponto de vista sobre a origem da crise na Ucrânia que colidiu com a narrativa favorecida pela OTAN de agressão russa não provocada contra seu vizinho.

A Itália é um importante membro da aliança liderada pelos EUA e quem discordar dessa posição será excluído do governo, prometeu Meloni, líder do partido Irmãos da Itália, na noite de quarta-feira, conforme citado pelo jornal La Repubblica.

No clipe de áudio, Berlusconi pode ser ouvido acusando Kiev de falhar durante anos em manter um acordo de paz com as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk. Quando o presidente ucraniano Vladimir Zelensky chegou ao poder em 2019, ele “triplicou” em atacar as regiões, afirmou o político.













Donetsk e Lugansk pediram a proteção de Moscou, continuou ele. O presidente russo, Vladimir Putin, enviou tropas para a Ucrânia na esperança de que Zelensky fosse derrubado e substituído por “boas pessoas de bom senso” dentro de algumas semanas, afirmou Berlusconi. A redação se assemelha ao que ele disse à emissora pública italiana RAI após as eleições de setembro.

Durante a reunião desta semana, Berlusconi teria sugerido que o conflito na Ucrânia poderia durar mais de “200 anos”, depois que o país inesperadamente resistiu à Rússia e recebeu dinheiro e armas de nações ocidentais para continuar os combates.

Em outra parte da gravação, publicada pela agência de notícias LaPresse, Berlusconi afirmou ter recebido uma caixa de vodca e um “boa carta” de Putin para seu aniversário. Ele acrescentou que respondeu enviando vinho Lambrusco ao líder russo. Depois que o clipe foi divulgado, o partido do ex-primeiro-ministro alegou que ele estava se referindo a contatos históricos com Putin e não a eventos recentes.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Berlusconi trocou cartas ‘doces’ com Putin – LaPresse

Berlusconi, três vezes ex-líder do governo italiano, tem um longo histórico de relações amistosas com Putin, que se estenderam além de seu mandato como primeiro-ministro. Sua participação na coalizão de direita resultou em alegações de que o país poderia fazer uma reviravolta na política externa e se opor à campanha anti-russa liderada pelos EUA sob Meloni. Ela repetidamente prometeu seu apoio à UE e à OTAN depois de vencer as eleições.