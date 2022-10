Empresa dos EUA revela prejuízos devido às sanções contra a China

Report This Content

A empresa criadora de chips americana Lam Research Corp. advertiu na quarta-feira (19) que espera uma perda de receita de US$ 2 bilhões (R$ 10,54 bilhões) a US$ 2,5 bilhões (R$ 13,18 bilhões) no próximo ano devido às novas restrições dos EUA relativamente às exportações de chips avançados para a China.

“De acordo com os regulamentos gerais anunciados pela administração Joe Biden no início deste mês, as empresas dos EUA devem parar de fornecer aos fabricantes chineses de chips equipamento que possa produzir chips relativamente avançados, a não ser que obtenham primeiro uma licença”, referiu na quarta-feira (19) a agência britânica Reuters.

Timothy Archer, CEO da empresa, garantiu que ela está tomando todos os passos para assegurar “cumprimento total das regras” e “cessar dos suprimentos e o apoio conforme necessário”.

Panorama internacional EUA planejam novas restrições às exportações de chips para conter avanço da China, segundo mídia

A Lam Research Corp. tem 30% de seu negócio na China. Ela espera um lucro de US$ 4,8 bilhões (R$ 25,02 bilhões) e US$ 5,4 bilhões (R$ 28,15 bilhões) no segundo trimestre de 2022.

Enquanto isso, a Applied Materials Inc. estimou na última semana uma queda de lucros de entre US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) e US$ 550 milhões (R$ 2,87 bilhões), refere a Reuters.

Em 7 de outubro a administração de Joe Biden, presidente dos EUA, anunciou uma série de restrições na venda de tecnologias de chips à China, que afetaria 31 empresas do país asiático.





