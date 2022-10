Jornalista vencedor do Emmy desaparecido após invasão do FBI – mídia – CMIO

O produtor investigativo de segurança nacional da ABC supostamente mantinha informações confidenciais em seu laptop

James Gordon Meek, um jornalista investigativo da ABC News vencedor do Emmy e que reportava histórias militares e relacionadas à segurança nacional, está desaparecido desde uma operação do FBI em sua casa no final da primavera, informou a Rolling Stone na terça-feira.

O jornalista não foi visto ou ouvido publicamente desde que as autoridades federais invadiram seu apartamento na Virgínia em 27 de abril. Seu último tweet foi postado às 5h da manhã da chegada dos agentes.

A ABC News, onde Meek trabalhou por nove anos, agora também confirmou que ele “renunciou muito abruptamente” da rede pouco antes de seu desaparecimento. Seus colegas da rede dizem que ele “caiu da face da Terra”.

De acordo com a Rolling Stone, Meek ainda não foi oficialmente acusado de nada e a natureza da operação do FBI não é clara, já que as autoridades se recusam a comentar ou divulgar quaisquer documentos relacionados ao caso, citando uma investigação pendente. No entanto, parece que as ações de aplicação da lei foram autorizadas por um juiz magistrado, que assinou o mandado um dia antes da batida.

Fontes anônimas, no entanto, disseram ao veículo que Meek, que havia divulgado várias histórias de alto perfil relacionadas a erros do governo e acobertamentos militares ao longo de sua carreira, pode ter informações confidenciais em seu laptop.

O advogado de Meek, Eugene Gorokhov, respondeu ao boato afirmando que seu cliente estava “não está ciente de quais alegações de fontes anônimas estão fazendo sobre sua posse de documentos confidenciais”.













“Se tais documentos existirem, como alegado, isso estaria dentro do escopo de sua longa carreira como jornalista investigativo cobrindo irregularidades do governo”. acrescentou Gorokhov.

A Rolling Stone relata que nos meses antes de seu desaparecimento, Meek estava trabalhando em um livro chamado ‘Operation Pineapple Express: The incrível história de um grupo de americanos que realizou uma última missão e honraram uma promessa no Afeganistão’, que cobria a caótica retirada dos EUA do país devastado pela guerra.

O livro seria publicado pela Simon & Schuster. No entanto, após a invasão em sua casa, o nome de Meek foi retirado de todo o material de imprensa relacionado ao livro, e uma foto da capa desapareceu de sua biografia nas mídias sociais.

O tenente-coronel Scott Mann, ex-Boina Verde do Exército dos EUA, co-autor do livro, disse ao veículo que Meek o contatou na primavera e foi “realmente perturbado”. “Ele me disse que tinha alguns problemas pessoais sérios acontecendo e que precisava se retirar do projeto”. acrescentou Mann.