O descendente da dinastia política Kennedy publicou um post no Instagram sobre seu tempo na Legião Internacional de Kiev

Conor Kennedy voltou de uma viagem secreta ao exterior para se juntar à Legião Internacional Ucraniana, o descendente da dinastia política Kennedy revelado em um post no Instagram. O filho de 28 anos do advogado e ativista da liberdade médica Robert F. Kennedy Jr.profundamente comovido” para se juntar ao ver as notícias da frente, acrescentando que ele se alistou anonimamente e só contou a uma pessoa os detalhes de sua jornada.

“Eu não queria que minha família ou amigos se preocupassem, e eu não queria ser tratado de forma diferente lá,” Kennedy explicou, reconhecendo que ele tinha “nenhuma experiência militar anterior e não era um grande tiro.” Implicando que ele impressionou seus superiores com sua habilidade de “carregar coisas pesadas” e aprendizado rápido, além de ser “disposto a morrer lá”, ele disse que havia sido enviado para a frente nordeste.



O neto do procurador-geral dos EUA assassinado e senador Bobby Kennedy não serviu na legião estrangeira por muito tempo, de acordo com seu post, embora tenha dito que “gostava de ser soldado, mais do que [he] Estava à espera.”

Ele não compartilhou quando viajou para a Ucrânia ou quando retornou, apenas afirmando que seu “amigos” – legionários de “diferentes países, origens, ideologias” – saberia por que ele havia retornado aos EUA.

Descrevendo o conflito como um “revolução”, Kennedy previu o “a guerra moldará o destino da democracia neste século”, insinuando “há mais a dizer sobre sua política e o papel dos governos ocidentais lá.”

Antes de se alistar na Legião Internacional Ucraniana, Kennedy era conhecido principalmente por namorar a cantora Taylor Swift, que supostamente escreveu uma música sobre ele. Estudante de direito, ele se ofereceu com seu pai em projetos ambientais, chegando a ser preso com ele durante um protesto em frente à Casa Branca.



Embora a Legião Internacional Ucraniana tenha inicialmente aberto suas portas para todos os participantes, ela mudou seus critérios de admissão em abril, especificando que apenas aqueles com experiência militar anterior seriam bem-vindos. Aqueles sem experiência de combate, disse seu porta-voz na época, eram “mais um fardo do que ser qualquer ajuda.”