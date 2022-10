Nova Zelândia exige corte de jargão — CMIO

O Projeto de Lei da Linguagem Simples nomeará ‘oficiais de linguagem simples’ para o discurso dos políticos da polícia por sesquipedalismo

Funcionários do governo na Nova Zelândia serão obrigados a reduzir o jargão e “palavras inglesas complicadas” em suas mensagens públicas, sob o Projeto de Lei de Linguagem Simples aprovado pelo Parlamento na quarta-feira. Requer o consentimento real para entrar em vigor.

A legislação define linguagem simples como “claro, conciso e bem organizado” linguagem que é “adequado ao público-alvo.” Todas as agências relatoras serão obrigadas a nomear “oficiais de linguagem simples” responsável por garantir a conformidade e a interface com o público. Esses policiais da fala se reportarão ao Comissário do Serviço Público dentro de seis meses da entrada em vigor da lei com suas descobertas e entregarão relatórios anuais de conformidade.

A medida visa criar um “democracia mais inclusiva” garantindo que aqueles que falam inglês como segunda língua, que são marginalmente alfabetizados ou têm deficiências possam participar do governo. Apoiado pelos partidos Trabalhista, Verde e Maori, encontrou oposição dos partidos Nacional e ACT, com o deputado nacional Simeon Brown descrevendo-o como “uma solução à procura de um problema.“A legislação criará burocracia ao adicionar uma camada desnecessária de funcionários públicos em um momento em que o estado emprega um número recorde de pessoas, disseram os críticos, reclamando da falta de protocolos de aplicação e argumentando que uma lei não deveria ser necessária para motivar os funcionários. para falar claramente.

Os benefícios aparentemente superam os riscos para a maioria dos parlamentares da Nova Zelândia, no entanto. “As pessoas que vivem na Nova Zelândia têm o direito de entender o que o governo está pedindo que façam e quais são seus direitos”, disse a deputada trabalhista Rachel Boyack durante um debate sobre o assunto.