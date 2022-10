Vice-secretário-geral da OTAN não descarta futura cooperação renovada com Moscou

Em uma tentativa de aliviar as tensões, a Rússia apresentou à OTAN e aos EUA um conjunto de acordos de segurança propostos no final de 2021, destinados a melhorar as relações entre Moscou e o Ocidente. Os rascunhos dos tratados buscavam minimizar a implantação de tropas, navios de guerra, jatos e mísseis, bem como cessar a expansão da OTAN para o Leste. No entanto, os EUA ignoraram as garantias, enquanto a aliança observou que vai continuar mantendo a política de “portas abertas”, levantando preocupações em meio ao aprofundamento da atividade da OTAN na Ucrânia e na Geórgia.